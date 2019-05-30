习近平访俄 将与普京签署两份重要联合声明

中国外交部副部长张汉晖今天（30日）表示，中国国家主席习近平访问俄罗斯期间，将同俄罗斯总统普京举行国事活动，签署并发表两份重要政治成果文件。

据澎湃新闻报道，谈到中俄关系时，张汉晖表示，面对世界乱象，中俄关系风景这边独好，日益成熟、稳定、坚韧，双方政治互信坚实牢固，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上，相互坚定支持，两国关系既不针对第三方，也绝不受第三方的挑拨和干扰。

张汉晖表示，访问期间习近平将同普京举行国事活动，共同出席中俄建交70周年庆祝大会等一系列丰富多彩的人文交流活动，签署并发表两份重要政治成果文件，见证双方有关部门签署多份各领域合作文件。

对于此访的亮点看点，张汉晖表示，两国元首是中俄高水平发展的掌舵人，2013年以来，习近平和普京在双多边场合会晤28次，建立了密切的工作联系和深厚的个人友谊。这次访问期间两国元首将签署并发表两个重要的联合声明，一是关于中俄关系的联合声明，对两国关系整体发展和各领域合作作出规划部署，核心是推动两国关系提质升级，共同开启中俄关系高水平大发展的新时代；二是针对当前国际安全特别是全球战略稳定领域的新形势，就涉及国际战略稳定问题发表联合声明，体现中俄坚持多边主义，合力应对战略安全领域面临的挑战，加强在地区安全热点问题上战略协作的共同立场和决心。这两份联合声明都会对外公开全文发布。