IEEE承认限制华为人参与论文审稿

国际电气与电子工程师协会（简称IEEE）今早在其中文官网发布一份中英文声明说：“美国政府的法规限制了华为公司及其员工无法参与IEEE一些通常不向公众开放的活动，包括一部分的出版物的同行评议和编辑过程，而IEEE需要合规。”

据中青在线报道，IEEE表示，2019年5月16日，负责执行美国出口管制条例的美国商务部工业和安全局（简称“BIS”）将华为加入限制名单。违反出口管制条例的行为将受到重大的民事或刑事处罚，包括罚款或监禁。

IEEE表示，“作为一个在美国纽约注册的非政治性，非营利组织，IEEE必须遵守美国及其他地区管辖权内规定的法律义务，遵守这些法规能保护IEEE及其志愿者与全体会员。”

IEEE同时强调，所有IEEE会员，包括华为员工，都可以继续正常保持IEEE个人及企业会员资格，并行使投票权；正常订阅、访问IEEE的数字图书馆并阅读IEEE其他出版资料及文献；正常提交技术论文并正常进入发表审核流程；正常参加并出席IEEE赞助的学术会议及活动，并可以赞助或接受IEEE的奖项。与华为有关的会员还可以正常参加商务、后勤和其他会议，包括参与学术大会的策划。

“华为及其员工可以继续成为IEEE标准协会的成员，包括正常获得或行使会员的投票权；正常参加IEEE标准制定会议，提交新的标准提案，参与标准技术提案的公开讨论。”

IEEE的这份声明强调，“美国贸易限令对全球IEEE会员影响轻微”。

目前，已有来自北京大学、清华大学等高校的IEEE会员就此提出抗议。