中美女主播礼貌“辩论”　就中美贸易摩擦交锋

中美女主播“电视辩论”要点实录

中美女主播刘欣和里根（Trish Regan）的越洋“电视辩论”北京时间今早举行，和两人此前的强硬姿态相比，这场交锋在相对礼貌和友善的氛围中进行。

两人就知识产权保护等贸易摩擦相关课题交锋，但也同意应以取消关税为目标并维持贸易开放。

这场受外界高度关注的“电视辩论”美东时间29日晚上8时30分左右（北京时间今早8时30分）于福克斯（Fox）商业频道播出，历时约16分钟。虽然两人此前在各自推特以“辩论”形容这场交锋，但今早播出的内容更接近连线对谈，主要以里根提问、刘欣回答的方式进行。

对谈一开始，里根微笑说道：“这是个聆听不同想法的非常特别的机会”；身在北京的刘欣则通过卫星连线以英语回应说：“谢谢你请我上节目。这对我是很好的机会，前所未有。我从来没想过，自己能有这样的机会与你和许多美国观众对话。”

不过，里根一开始介绍刘欣时说：“我的嘉宾是中国共产党一部分”，引起刘欣立即纠正，自己不是中共党员，“我不为中共说话，我是以CGTN（中国环球电视网）记者身份发言”，让对话稍添紧张气氛。

里根先就知识产权和技术转让的课题向刘欣提问。里根质问，有证据显示中国向美国盗取了巨额价值的知识产权，美国企业要如何在中国运作？

刘欣没有正面回应，仅表示这要问美国企业是否愿意前往中国，以及与中国企业合作是否赚钱。

刘欣说，不否认中国目前存在盗取知识产权甚至是商议机密盗窃的案例，这确实是一个需要解决的问题。但她也表明，上述行为在世界各地都是“普遍行为”，美国企业也常就侵犯知识产权问题相互起诉，“不能说有这些案例发生，就意味着美国或中国正在进行盗窃。”

里根接着提出近日被美国加大力度封杀的中国科技巨头华为，进一步就强制技术转让的课题质问刘欣：如果美国允许华为进入其市场，但条件是必须分享自己所研发的技术，这个要求是否可被接受？

刘欣回应说，如果是通过合作和相互学习，并为科技知识产权付费，上述做法是没问题的。她还补充说：“我是因为有美国老师和朋友才学了英语，现在也仍从美国编辑那里学习怎么做新闻。”

里根之后也问道，中国什么时候放弃发展中国家的地位，并停止向世界银行贷款。

刘欣回应说，中国也想“长大”（grow up），但这也要看如何定义“发展中国家”，中国经济规模虽然大，但却有14亿人口，人均国内生产总值（GDP）不及美国的六分之一，“这是非常复杂的问题”。

针对里根询问对“双方完全取消既有关税”的想法，刘欣回应说，这是非常好的主意，能让中美消费者都享受更低的进口商品价格；但如果要改变规则，就必须先取得共识，并通过多边决策过程落实改变。

里根最后问刘欣，如何定义“国家资本主义”？刘欣先表示没有听清问题，在里根重复问题后，她回答说，在具有中国特色的市场经济中，市场力量在资源分配中仍扮演主导角色。

她解释，中国国有企业扮演的是重要但逐渐缩小的角色。“大家都觉得中国什么都是国家拥有和控制，但实际情况是，中国有80%雇员是被私企雇用、80%出口是私企制造，“不是所有东西都是国家管控……其实是混搭的，非常多变也开放。”

里根总结时说，自己是自由贸易的支持者，也认为需要继续保持开放，这才会为中美都带来经济繁荣，达致双赢局面。

刘欣最后告诉里根，如果她接下来想继续讨论，欢迎她去中国一趟，还说：“我会带你四处走走。”

与刘欣的对谈结束后，里根请美国鹰派学者白邦瑞（Michael Pillsbury）现场点评。白邦瑞评价说，刘欣表现得优雅、和善（pleasant），也做好了准备阐述自己的关键论点。

不过他话锋一转说，这也是美国总统特朗普和美国贸易谈判团队过去一年面对的问题：中方表现得很和善，双方最初达致了一份很好的150页长的协议，但中方后来却打退堂鼓，以致谈判如今陷入僵局。

白邦瑞说，有必要继续施加更大的压力，并建议里根进行第二轮辩论，讨论受争议的国企补贴课题。

这场“电视辩论”今早并没有通过中国官媒实时转播。CGTN昨天发表声明说，无法直播是因为版权问题。央视等官媒今早对节目部分内容进行文字直播，但内容主要限于刘欣对中美贸易谈判进展、知识产权保护以及中国希望变得强大的说法。

虽然电视辩论没有在中国媒体直播，但不少媒体之后上载部分片段，中国网民的关注度也不减。微博上不少网民对刘欣的表现表示赞赏，认为她英语流利，表现得镇定优雅。

不过也有网民在推特上对这场“辩论”表示失望。一名网民以英语在推特写道，“辩论”的较劲成分不高，问题显得太正式，答案也太礼貌；如果刘欣也能有提问机会，并提出对特朗普单边主义贸易行为的质问，效果应该会更理想。