国际电气与电子工程师协会(IEEE)昨天(29日)被揭露在发给会员的内部邮件要求禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人,引起一些中国学者的不满,宣布退出他们与该协会有关的职务。

综合中国《新京报》和澎湃新闻今天(30日)报道,清华大学计算机科学与技术系副教授刘奕群确认“个人承担的IEEE相关学术职务会尽快按流程辞掉”,同时“跟学生要求不要投稿任何IEEE组织的会议和期刊”。

刘奕群也在朋友圈以英文写道:“If IEEE choose not to be free of politics, I choose to be free of IEEE. (如果IEEE选择不与政治脱钩,我选择脱离与IEEE的关系)。”

另一名中国学者、北京大学信息科学技术学院教授张海霞也在其研究室官网公号AliceWonderlab发布声明,申请退出IEEE期刊编委会。

IEEE是全球最大专业技术组织之一,在太空、计算机、电信、电力及消费性电子产品等领域所制定的标准有着极大的影响力。