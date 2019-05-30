中国驻加拿大大使：携手共创两国经贸合作新篇章

中国驻加拿大大使卢沙野当地时间昨天（29日）说，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大，中国将继续与加各界有识之士一起，携手共创中加经贸合作新的篇章。

据中新社报道，卢沙野在加拿大一个活动上致辞时说，当前中加关系的现状确实对双方交往和合作造成很大冲击，“这是我们所不愿看到的”。虽然造成目前情况的责任不在中国，但中国政府和人民愿同加政府、企业界和真心希望两国关系稳定发展的有识之士一起，相向而行，共同努力使两国关系重回正轨，为两国开展互利经贸合作营造良好环境。

卢沙野指出，当今世界正经历新一轮大发展大变革大调整。保护主义、单边主义抬头。尽管经济全球化遭遇波折，多边主义和自由贸易体制受到冲击，但经济全球化是不可逆的历史大势，中加两国都是其积极践行者。中国正着力推进全面深化改革，推进高水平对外开放。中国致力于构建开放型经济新体制，放宽市场准入，降低关税水平，扩大服务业对外开放，积极探索准入前国民待遇加负面清单的管理模式，出台了新的《外商投资法》。“一带一路”倡议已成为世界上规模最大的合作平台和最受欢迎的公共产品。加拿大已于2017年正式加入亚洲基础设施投资银行，并与中国开展“一带一路”第三方合作。

卢沙野说，中国的发展给包括加拿大在内的各国带来了无限商机。未来10年，中国对外投资将达1.25万亿美元（1.72万亿新元）；未来五年，中国进口商品累计将超过10万亿美元，出境游人数将超过7亿人次。可以预见，中国与加拿大，特别是新省经贸合作必将在这一趋势下迈上新的台阶。