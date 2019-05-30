汉光军演 台防长：有信心有能力迫使敌人夺台任务失败

台湾汉光演习今天（30日）在屏东展开“联合滩岸歼敌作战实弹射击”实兵演训。与此同时，国防部长严德发也发表精神讲话，并大力肯定台湾军方的表现。他向台湾民众说，军方绝对有信心、有能力迫使敌人夺台任务失败。

据台湾《自由时报》报道，严德发说，包括今日的联合滩岸歼敌实弹射击等演习充分展现三军平日勤训精练成果和高昂战志，无论是计划作为、后勤补保、指挥管制、到精准打击，都显示军方是支专业、能战、敢战的钢铁劲旅，有信心必能贯彻担任三军统帅的台湾总统蔡英文对军方“国土主权，寸步不让；民主自由，坚守不退”的指示，肩负守护家园的重责大任，成为台湾发展最安定的力量，实现对人民最庄严的承诺。

严德发说到，中国大陆军力不断扩张，不放弃武力犯台，透过频密远海长航训练、战机蓄意跨越海峡中线等文攻武吓手法，企图破坏区域稳定和台海安全。台湾军方是支仁义之师，始终秉持不求战，也绝不畏战的理念，当台湾安全与人民生命受威胁，军方必将挺身而出。日复一日的勤训精练，戮力战训本务，以最严格的要求、最高的标准，检验训练成效，以塑建具有坚实战力的军队。

严德发引用古罗马军事作家韦格蒂乌斯之言说：“你想要和平，就要准备战争。”建构一支可恃战力的军队，就是确保和平最好的方式，唯有当台湾实力够坚强、决心够坚定，才能吓阻敌人不敢轻举妄动，确保台湾安全无虞。“胜利”是军方唯一的建军备战目标，我们现在所流的汗，是为了将来在防卫作战中获得胜利做准备、打基础，这也就是军人存在最重要的价值与意义。

严德发也说，美国五星上将麦克阿瑟曾说：“石头是最坚硬的，但是更坚硬的是我们崇高的战志，受到理想的指引，便能征服跟锻造最坚硬的顽石。”台、澎、金、马幅员虽小，但是2300万军民同胞团结一致，同心同德；军队的规模然不大，但是战力强、士气高，有信心捍卫民主、自由跟主权。全体官兵将继续秉持三军统帅“以‘实’建军”的期许，在不同岗位坚持相同的信念，践履保卫台湾、守护人民的承诺。