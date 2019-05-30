陆委会发政府立场说明：禁“中央机关”人员参与海峡论坛

中国大陆将在今年6月举办“海峡论坛”，台湾的陆委会今天（30日）对此发布政府立场说明，禁止“中央机关”人员参与论坛，或是大陆在台办理论坛相关活动。

据陆委会发布的新闻稿指出，陆委会说大陆将利用“海峡论坛”加大对台统战分化力度，并称北京在“习五条”推出后，已展开新一波对台工作，落实对台工作目标，同时为因应其内外部复杂严峻情势，势将利用此次论坛积极营造台湾各界赴陆呼应，并形塑“民主协商”及探索“一国两制台湾方案”的氛围，更可能借公布对台措施成果的假象，以影响台湾社会。

陆委会指出，论坛统战性质迄今不变，近期已广邀台湾方面各界、政党及基层人士出席，并称政府将强化既定政策及管理作为，维护主权与民主防卫，防范大陆对台恶质操作。

陆委会也在新闻稿上发布四项政府立场说明，即禁止“中央机关”人员参与“海峡论坛”，也不乐见县市政府组团参加；政府将提醒民众勿轻易参加并避免触法；禁止参加消灭“中华民国”的“民主协商”及推动“一国两制”之论坛活动；以及禁止大陆在台办理“海峡论坛”相关活动。

陆委会指出，大陆近来已在两岸交流中置入“一国两制台湾方案”及定调为“民主协商”，以期达到消灭“中华民国”的最终目标，并称大陆举办论坛来积极拉拢我政党、地方政府、民间团体及各界人士，目的就是为其政策背书。

新闻稿也提到，大陆以融合发展为名所提出的惠台措施、诱惑民众赴陆，实则开出无法兑现的空头支票，目的就是统战分化台湾社会，各界应了解其政治意图，共同捍卫主权及自由民主体制。本会将与相关主管机关横向联系合作，共同掌握台湾方面赴陆情形，强化政策法规说明、加强交流管理。