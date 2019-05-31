中国计算机学会暂停与IEEE旗下学会合作

继清华、北大教授就“IEEE（电气电子工程师学会）禁止华为系专家参与期刊评审”公开表示抗议之后，30日，CCF（中国计算机学会）也公开声明表态，暂时中止与IEEE旗下的通信学会（ComSoc）的交流与合作。CCF秘书长杜子德在接受澎湃新闻采访时表示，这是反复核实事实的真实性后作出的决定，CCF计划六月初就相关事项召开研讨会。

据澎湃新闻报道，CCF在声明中表示，IEEE旗下的通信学会(Communications Society, ComSoc)日前给该学会所属刊物的主编并通过主编向编委发出通知，要求禁止来自华为的员工参加审稿等学术评价活动。这严重违背了作为一个国际性学术组织应遵循的开放、平等和非政治化的基本原则以及学术组织应遵循的基本准则，也背离了IEEE过去所倡导的价值观和使命：促进技术创新和卓越，造福人类，更不符合其标榜的愿景目标。

声明指出，CCF对IEEE通信学会的这一行为深表遗憾，从保护学者和学术共同体的角度出发，采取三项措施：暂时中止与ComSoc的交流与合作；不建议CCF会员向任何ComSoc主办的会议和刊物投稿；建议CCF会员不参加ComSoc主办的刊物和会议的审稿和其他学术评价活动。

针对上述声明，CCF秘书长杜子德表示，之所以拖到今天发声，是因为事件发生以来，一直在为搞清楚真相而努力。

“我们必须把事情真相搞清楚，做事必须严肃，必须符合逻辑，贸然发声可能对CCF声誉产生巨大的负面影响。所以这两天就一直在核实每一个细节。终于我们从会员那里核查到他们确实收到ComSoc的相关邮件，我们决定行动。”他告诉澎湃新闻。

杜子德认为，一个学术组织公然禁止华为学者来参加学术评价，这就是把学术政治化了，“IEEE号称是国际组织，会员来自世界各地。虽然它在美国注册，但也不能以这个为由来限制学者参加相关的学术活动。”

杜子德还表示，他并不担心暂时中止与ComSoc合作会影响CCF的正常运行，可能个别专家投稿会受到影响，但也要有勇气对不正当不公平的行为说不。

据了解，在发出声明前，CCF并没有、也不打算与IEEE或ComSoc沟通。“他们做决定的时候也没有和我们沟通商量，所以我们去沟通他们也是没有必要的。”杜子德说称，此次发布声明的同时，也已把ComSoc的会议和期刊从CCF的推荐目录中删去。

对于合作将暂停多久，他称要看IEEE或ComSoc什么时候纠正错误。澎湃新闻了解到，CCF计划六月初就相关事项召开研讨会。

CCF官网介绍，该组织成立于1962年，全国一级学会，独立社团法人，拥有付费会员5.5万人。这是一个中国计算机及相关领域的学术团体，宗旨是为本领域专业人士的学术和职业发展提供服务；推动学术进步和技术成果的应用；进行学术评价，引领学术方向；促进技术和产业应用一线的交流和互动；对在学术和技术方面有突出成就的个人、企业和单位给予认可和表彰。