博尔顿：英国允许华为参与5G网络建设或非最终决定

美国总统特朗普的国家安全顾问博尔顿周四表示，英国可能尚未就允许中国华为有限制地参与其5G网络建设做出最终决定。

据路透社报道，美国政府已对华为实施制裁，试图阻止其购买美国产品。特朗普政府之前告诉盟友，不要使用华为的5G技术和设备，因担心华为设备会被中国政府用来从事间谍活动，获取敏感通信和数据。

由首相特里萨·梅担任主席的英国国家安全委员会上月开会讨论了华为问题，决定禁止华为进入5G网络的所有核心部分，但允许其有限制地进入非核心部分。

消息人士称，英国内阁高级大臣本应在最近几周做出最终决定，但特里萨·梅承诺辞职阻碍了这一进程。预计她将于7月底卸任。

当被问及美国是否希望下一任英国领导人对华为采取更强硬的立场时，博尔顿表示，与伦敦方面的讨论仍在继续，但特朗普可能会在下周访英时提出这个问题。

“我不确定这个决定是否以最终敲定的形式提交到首相层级。我的意思是，我们仍在讨论，”博尔顿在伦敦告诉记者，“官员们在反复进行讨论。”

博尔顿也说：“每个人都在逐步认清华为和其他公司的设备所带来的危险，尤其是给第五代电信系统带来的风险。这些设备中可能有能让外国政府进入电信系统的后门。”