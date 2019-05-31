中国租房压力排行榜：北上深每月收入几乎都用来付房租

据第一财经报道，“诸葛找房”数据研究中心近日发布报告显示，在中国一线城市若想一个人整租一居室，房租占收入六成以上，北、上、深更是高达九成以上。即使是退而选择合租，在一线城市的租房成本也达到收入30%以上。

此处所指房租为2019年4月数据，收入则来源于统计局公布的2018年城镇居民人均收入。

报告显示，北京、深圳、三亚、上海四个城市整租的租金收入比远高于其他城市，高达90%以上。而三亚、厦门这类的旅游城市，合租的租金收入比相对更高。

部分二线城市也压力不小，杭州、大连、重庆、哈尔滨纷纷挤进租房压力榜前10。近两年在人才争夺中优胜的成都、西安紧随其后。

同样发力人才政策的无锡、常州，因其经济发展强劲，租金收入比显得很平易近人，整租一居室不到35%，合租的租金收入比仅为15%。

房租收入比不能单看租金绝对值，还与收入高低有关。从租金收入比最高的10个城市来看，一线城市的高收入在高房租面前优势较低，房租、收入双高，减去房租后的可支配收入并不多。

从一居室租金的绝对值水平看，3000元是租金水平的分水岭，月租金在3000元以上的城市全部在房租收入比前10中，租房压力较大。而减去房租后可支配收入的榜单中，经济发达的长三角经济圈城市包揽前五，珠三角地区的中山、佛山、东莞租房压力也较小。