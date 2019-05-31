中国5月官方制造业PMI跌回萎缩区域

受到生产和新订单指数下降拖累，中国5月官方制造业采购经理人指数（PMI）重返50下方的萎缩区域。

据路透社报道，新订单、尤其出口订单指数出现较大幅度下降，表明需求持续低迷，工业活动未见起色。不过，得益于非制造业PMI环比持稳，当月综合PMI产出指数仅微幅下降至53.3，环比微落0.1个百分点。

中国国家统计局和物流与采购联合会今天（31日）联合公布，宏观经济先行指标，5月官方制造业采购经理人指数（PMI）降至49.4，低于路透社调查预估中值49.9，较上月回落0.7个百分点。

其中，生产指数为51.7，比上月下降0.4个百分点。新订单指数为49.8，比上月下降1.6个百分点；其中，新出口订单指数为46.5，比上月下降2.7个百分点。

“5月份PMI指数继续下降，且降幅扩大，表明经济下行压力加大。”物流与采购联合会特约分析师张立群说：“在3月份提高到荣枯线以后，5月份PMI指数重新回落到荣枯线以下，表明经济企稳基础尚未建立。”

他指出，新订单指数，出口订单指数较大幅度下降，反映市场需求不足问题比较突出，特别是出口下行压力较大；生产指数，采购量指数，进口指数，对未来生产预期指数下降，反映企业信心有所减弱，生产经营活动景气度较低。

张立群称也说：“综合研判，当前形势下行压力较大，宏观经济需求不足问题比较突出。应该进一步做好宏观政策逆周期调节工作，着力扩大内需，尽快提高应对外需波动冲击，稳定总需求，稳定经济增长的能力。”

与此同时，5月制造业者的生产经营活动预期指数亦降至54.5，为1月以来最低水准。