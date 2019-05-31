若当选总统是否会将陈水扁抓回去？ 郭台铭：我想我不会特赦

鸿海董事长郭台铭昨天（30日）在一个电视节目上被问到假如当选总统，是否会将台湾前总统陈水扁抓回去关，或是给予特赦。郭台铭回答：“我想我不会特赦。”

据台湾ETtoday新闻云报道，郭台铭对此解释：“我觉得今天这个东西都可以科学判断，如果证明他符合保外就医的条件，那今天其他人关在监狱里面，都应该照一样的标准，如果他做了不应该的（事），就应该回笼，就这样子，抓回去关。”

郭台铭说，法律应该是用来执行的，不是订在那边摆着不用，保外就医有相关的法令，不能参加选举、不能从事各种政治活动，“那如果说你参加这种活动，我觉得就要照法律去做”，不能因为对象是政治人物就什么都不做，“因为政府换颜色了，很多东西法律就不去实施，这个东西我来做，一定对司法正义要求，你该怎么办就怎么办。”

主持人提问，假如郭台铭当选总统，会把陈水扁抓回去关还是特赦，“现在赖清德显然会特赦嘛，那蔡英文也是摇来摇去，她没有特赦，我觉得这一点不错。但是一直纵容他（陈水扁）在外面，如果你当总统，陈水扁还是在外面趴趴走呢？”

郭台铭首先回答：“我想我不会特赦。”至于是否会把陈水扁抓回去关，郭台铭说，病情都可以靠科学判断，如果证明陈水扁符合保外就医的条件，那其他关在监狱里的人都应该依照一样的标准办理，“如果他做了不应该的（事），就应该回笼，就这样子，抓回去关。”