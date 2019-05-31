中国科学技术协会和农业农村部：三年拟培养400万新农民

中国科学技术协会和农业农村部昨天（30日）宣布，乡村振兴农民科学素质提升行动正式启动，其中包括三年计划培养400万名“新农民”。

据新华社报道，昨天是中国第三个“全国科技工作者日”，中国科学技术协会和农业农村部当天在北京宣布启动这项计划。该行动计划三年分“两步走”：到2020年基本形成农村科普框架体系，到2022年初步健全该体系，包括完成培养400万名具有科学文化素质、掌握现代农业科技、具备一定经营管理能力的新型职业农民等任务。

中国科协党组书记、常务副主席怀进鹏说，据统计，2018年农村居民科学素质比例为4.93%，低于全国公民8.47%的平均水平。因此，实施乡村振兴战略和全民科学素质行动计划离不开农民素质，尤其是农民科学素质的提升。

据介绍，该行动将加强农村重点人群的科学素质培训培育，如小农户群体、乡村科技人才、农村学校科技辅导员和农村妇女等。该行动还将提升农民科普信息化服务水平，完善科普惠农服务条件等，计划到2022年建成一个全面整合优质科普资源的智慧农民网络平台；实现中国流动科技馆巡展和科普大篷车活动在广大乡村地区的基本覆盖；充分发挥手机“新农具”的科普作用，建设完善科普中国App（应用程序）、云上智农App等手机移动端传播体系等。