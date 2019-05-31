今明两年中国石油再投319亿元用于生态环境保护

中国石油今日（31日）在《2019年环境保护公报》发布会上宣布，2019-2020年，中国石油计划在目前已经达标的基础上，再投入319亿元，重点部署“十大”污染防治工程。

据中新社报道，《环境保护公报》披露的数据显示，2018年，中国石油的化学需氧量排放量同比下降7.9%，氨氮排放量同比下降7.0%，二氧化硫排放量同比下降7.6%，氮氧化物排放量同比下降7.2%。

据了解，这是中国石油连续20年主动对外发布《环境保护公报》。此次发布的《环境保护公报》从绿色能源、环保管理、央企担当等方面，全方位展示了中国石油在环境保护领域内的成就和发展。

中国石油集团质量安全环保部副总经理周爱国在发布会上同时表示，到2020年，中国石油的生态环境治理体系与体制机制将不断完善，绿色低碳发展及智慧监管能力显著提高，生态环境保护水平走在中央企业前列。

《环境保护公报》显示，2018年，中国石油清洁能源供给能力同比全面提升。2018年，中国石油天然气产量达1380.2亿立方米，同比增长5.9%，引进海外管道天然气、LNG向社会供应天然气1724.2 亿立方米，同比增长13.6%。

截至2019年5月30日，中油国际管道公司已累计进口天然气超2900亿方。据测算，这些天然气相当于替代燃煤3.86亿吨，为我国减排二氧化碳 4.12亿吨、二氧化硫 638万吨，相当于植树超过41亿棵，相当于蚂蚁森林两年时间为地球种树量的812倍。中油国际管道公司是中国石油海外油气管道建设、运营的专业化公司。

此外，自2019年1月起，中国石油每日向市场投放30万吨国Ⅵ标准汽柴油，提高清洁能源的比重。