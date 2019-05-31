江西钢铁工厂发生致命燃爆事故 安委会：该省将加强隐患排查治理

中国江西南昌一家钢铁工厂前天（29日）发生燃爆事故，造成两人不幸遇难，八人受伤。江西省安全生产委员会昨晚通报称，该省将加强重点行业领域的隐患排查治理。

据中新社报道，事故发生在前天下午4时22分许，位于江西南昌市青山湖区的方大特钢科技股份有限公司炼铁分厂二号高炉在生产过程中，煤气上升管发生爆燃事故。

江西省应急管理厅昨天晚间发布消息称，目前，该起事故已造成两人遇难，其他八名受伤人员仍在院治疗。其中六人病情危重，目前生命体征正常，专家组正在积极抢救，另两人无生命危险。

据江西省安委会通报，该起事故是方大特钢今年“2·20”车辆伤害事故一人死亡之后再次发生的伤亡事故，也是今年以来江西工贸行业涉及伤亡人数最多的一起事故。

官方通报称，尽管近年来对钢铁企业采取了高压严管措施，但方大特钢安全生产事故仍频繁发生，安全生产形势起伏不定，尤其是“5·29”爆燃事故的发生，再次暴露了方大特钢安全生产意识淡薄，重效益轻安全问题突出，安全生产主体责任严重不落实等。

为督促企业加强安全管理，防范事故发生，江西省安委会要求，切实加强重点行业领域的隐患排查治理。该省各地、各有关部门要着力构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，制定风险辨识分级标准，加大对重点区域、重大风险点和重大隐患的分析研判，确保措施落到实处。

此外，在安全生产月期间，该省将以暗查暗访和“双随机”抽查方式为主，组织开展企业落实安全生产主体责任明查暗访活动，检查结果要作为企业风险评级、信用管理和联合惩戒的重要依据。