央行前行长：G20习特会恐难在贸易问题上取得进展

中国人民银行前行长戴相龙周五表示，中国国家主席习近平与美国总统特朗普6月在日本G20峰会期间会晤时，或许会发现很难在结束中美贸易战问题上取得重大进展。

据路透社报道，戴相龙于1995-2002年担任中国人民银行行长，目前仍是中国很有影响力的人物。他在北京的一个论坛上表示，中美贸易摩擦是一个长期问题。

戴相龙表示，“在对中美贸易谈判，中国政府坚持‘平等协商、合作共赢’的原则；美国政府实行霸凌主义，坚持‘美国第一’的原则。”

“这个认识很难统一。”他补充说。“我预测下月底中美首脑的日本会晤很难取得重大进展。”戴相龙表示，不排除中国加大反制的可能性。

特朗普曾表示，计划在6月28-29日在日本大阪举行的G20峰会上与习近平会晤，但中国尚未正式确认此事。

过去两周中国发表了大量言辞尖锐的评论和警告，与美国的公关战日益激烈，也使得日本“习特会”前夕的局势变得更为复杂。

在周五的论坛上，前商务部副部长魏建国表示，对中国发动贸易战，可能是美国自二战甚至立国以来最大的战略失误。

他表示，贸易战可能加剧南海等地区的地缘政治紧张局势，有必要为此做好准备。他补充说，贸易摩擦可能持续30年甚至半个世纪。