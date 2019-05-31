在中国国旗印字 汽车公司负责人：公司要红旗但广告商误解成国旗

中国一家汽车公司举办捐款活动时，被发现在中国国旗印上文字，包括公司的名称。公司负责人称，公司本来要在红旗上印字，广告公司错误理解成国旗。

据中国《潇湘晨报》报道，昨天（30日）上午，在湘潭本地，微信朋友圈热传两张国旗被印字的照片。照片显示，五星红旗上印着“少年强则国强”字样，落款为“哪吒汽车赠”。

报道称，根据场景分析，疑为“哪吒汽车”为湘潭一家农村小学展开捐赠活动。有网友称，此举涉嫌违法。因为根据国旗法规定，不得在公共场合故意损毁、涂划国旗，也不得用于商业活动。

哪吒汽车是浙江合众新能源汽车有限公司旗下的汽车品牌，去年底在湘潭开展业务。

“这事发生在昨天，我们为贫困学生捐款时使用的，目前已销毁。”30日中午，哪吒汽车湘潭地区一名负责人告诉潇湘晨报记者，这其实是广告公司失误造成的。“我们要求在红旗上印字，但是，他们错误理解成了国旗，多加了五星。”

这名负责人同时表示，今后他们将严控宣传物料的生产。

据中国《国旗法》，中国国旗及其图案不得用作商标和广告，而且在公共场合故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱中国国旗的，依法追究刑事责任。中国的广告法也规定，广告不得使用或者变相使用中国国旗、国歌、国徽，军旗、军歌、军徽。