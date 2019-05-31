2018年中国十大网络用语：佛系、skr等入选

《中国语言生活状况报告(2019)》今天（31日）发表，锦鲤、佛系、skr等十个词语成为2018年年度网络用语，反应民众的生活百态。

据中新网报道，这份报告由中国教育部及国家语委发布，国家语言资源监测与研究有声媒体中心利用语言信息处理技术，加上后期筛选，从国家语言监测语料库中共获得了320条2018年度新词。

其中，“十大网络用语”，由国家语言资源监测与研究中心、商务印书馆等多家机构联合向社会公布，描绘了网民一年来的关注点与精神风貌。

这十大网络用语包括：锦鲤、杠精、skr、佛系、确认过眼神、官宣、C位、土味情话、皮一下、燃烧我的卡路里。

报告在解释“skr”时提出，该词原指汽车轮胎摩擦声，后随着某流行歌手在综艺节目中的频繁使用而迅速走红，并被网友模仿传播。当遇到某些认可的事时，会用skr表达佩服、赞扬之意。

同时，报告也对“佛系”一词给出解释：该词最早来源于日本某杂志介绍的“佛系男子”，指爱独处并专注于自己的兴趣、不想花时间与异性交往的男子。在国内社交平台流行后，该词泛指不争不抢、不求输赢的人，表达了一种按自己方式生活的人生态度，并衍生出“佛系青年”“佛系女子”等一系列词语。

报告称，网络用语来源于广大网民的自主创造，它不仅是一种语言现象，更是一种文化现象。一个网络用语的产生和流行，往往伴随着网民特别是其中的草根群体的喜怒哀乐，反映草根群体的生活百态。