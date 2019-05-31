特朗普宣布对墨西哥商品加征关税 中国外交部：受害者不仅是中国

对于美国总统特朗普早前发表中国破坏贸易协议的言论，中国外交部发言人耿爽今天（31日）回应时批评特朗普的言论。他也在谈到特朗普宣布对墨西哥输美商品加征关税时说，受害者不仅是中国。

据中国澎湃新闻报道，耿爽在例行记者会上说，美国说的这种谎言已经不是一次两次了，每次中国都及时地予以揭穿。不过，美国似乎很执着，甚至于很执迷，依然在不断地重复这些谎言。他们似乎相信，说得越多，信的人就越多，说得越多，“底气”就越足。

耿爽也告诫美国，不要高估自己的造谣能力，也不要低估别人的判断能力。真正的底气不是来自反复重复的谎言和谬论，或者自我编织的某种幻觉；真正的底气来源于顺应时代潮流，来源于赢得人心向背。美方目前的单边主义和保护主义行径遭到了美国国内民众的强烈反对，也激起了国际社会的广泛批评。“我们希望美方能够认清形势，早日悬崖勒马，回归正轨。”

耿爽在回答有关特朗普宣布对所有墨西哥输美商品加征5%关税的提问时说，美国一而再、再而三地采取贸易霸凌的行径，受害者不仅仅是中国一家。“我们也一再强调，面对美方单边主义和保护主义的行径，中方目前采取的措施既是在维护自身的正当合法权益，也是在维护多边主义和全球的自由贸易体制。”

路透社早前报道，特朗普昨天说，中国愿意与美国达成协议，并称“我们有了一份协定，而他们破了协议”。他也在同一天宣布，美国从6月10日起将对来自南部邻国墨西哥的所有商品加征5%的关税，直到南方边境非法移民问题获得解决为止。