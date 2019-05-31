台通过两岸人民关系条例增订案 政治协议须经立院双审议加公投

台湾的两岸人民关系条例增订动议今天（31日）在立法院三读通过。增订案明定两岸协商签署政治协议，应经立法院“双审议”，并举办全台公民投票通过后，才能签署、换文，由总统公布生效。

据台湾联合新闻网报道，经表决后，今天出席的105人中，70人赞成、35人反对，通过民进党团版再修正动议。

三读通过的条文明定，涉及具宪政或重大政治影响的政治议题之协议，行政院应在协商开始90日前，向立法院提出协议缔结计划及宪政或重大政治冲击影响评估报告，经立法院审议通过后，始得开启协商；为充分落实“国会”监督精神，负责协议机关提出缔结计划，经全体立法委员3/4出席，及出席委员3/4同意，才能开启签署协议的协商。

条文明定，负责协议的机关应依照缔结计划进行谈判协商，并适时向立法院报告。若立法院判断双方已无法依缔结计画进行时，得经全体立委1/2以上决议，要求终止协商。行政院判断双方谈判协商已无法依缔结计划进行时，应终止协商，并向立法院报告。

条文明定，待完成谈判协商后，应在15日内报请总统核定，总统核定后15日内行政院应公开协议草案完整内容，函送立法院审议，报告协议过程并再次作成宪政或重大政治冲击影响评估，立法院应举行听证。

条文明定，协议草案经全体立法委员3/4出席，及出席委员3/4同意，再由行政院将协议草案连同公民投票主文、理由书交由中央选举委员会办理全台公民投票，且获有效同意票超过投票权人总额之半数者，即为协议草案通过，最后经负责协议机关签署、换文后，呈请总统公布生效。

三读条文明定，“主权国家地位”与自由民主宪政秩序之毁弃或变更，不得作为政治议题谈判及协议项目；违反本条规定所为之政治议题协商或约定，无效。

国民党立法院党团总召江启臣说，两岸关系非常特殊，任何协议签署都攸关台湾安全、人民福祉，针对单一类型协议修法，容易挂一漏万，应制定专法处理，如两岸协议监督条例。亲民党团总召李鸿钧说，执政党把两岸协议监督条例晾在一边，单独拉出政治协议，大家应坐下来讨论，而不是强行通过，若匆促立法后遗症会非常严重。

民进党团干事长管碧玲说，国民党主席吴敦义曾公开说，若重返执政要与中国大陆签订和平协议，“我吓到吃手手（吓死人）、睡不着”；执政党对于守护台湾有历史责任，两岸政治性协议要事前审查、提出影响评估后才能进行签署，签署中立法院能平行监督，事后还有三层把关，要有听证会、立法院3/4绝对多数同意后，再送交人民公投决定才能通过。