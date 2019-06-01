韩粉今凯道会师 韩国瑜21字喊话

挺韩团体今天（6月1日）下午2时将在台湾总统府前凯道办“庶民总统团结台湾、决战2020赢回台湾”全台大会师，预计有十万人上凯道。韩国瑜昨晚在面簿和LINE用21字向韩粉喊话：“热情不破、真心不改、欢乐依旧、风雨无阻。明天，凯道见！”

据台湾《联合报》报道，活动主持人、北市议员王鸿薇、王欣仪、戴锡钦和新北市议员唐慧琳昨天公布活动小物、贴纸、矿泉水，呼吁民众穿红衣上凯道，再现红衫军盛况。

主办团体另规划6月22日在台中大会师，高雄热心的韩粉们不只今天北上，也规划22日到台中。这次帮忙打点游览车的人士，也预定了台中大会师车辆，挺韩到底。

王鸿薇说，她很感慨，这场造势活动是被黑得最厉害的一场，一开始说是“假的”， 且因逢党内初选，也传出有人受到压力、被动员等。但市议员部分，至少她和其他主持人都是自主意志，没有任何人来动员。

王鸿薇表示，有参选立委的政治人物表达要来参加，但都是自动自发，不是别人动员，也没有党内公职或民意代表有任何压力。她强调，这场活动是“对外、不是对内”，为何选在凯道重现红衫军，就是要让庶民的声音对政府发出来，不要变成党内斗争、谁卡谁。

高雄市挺韩民众的行动力也不落人后，纷纷租游览车号召群众北上参加，预估今天光高雄市就有50辆车北上挺韩。由于中央气象局预测今天台北市可能下大雨，韩粉相互告知要带雨衣，风雨无阻。