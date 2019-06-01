射程覆盖福建主要城市 台外岛部署火箭系统

台湾军方据报已将自主研发的“雷霆2000”多管火箭系统，部署在中国大陆福建对开的金马外岛。这种火箭系统原射程为45公里左右，经改良后已提升到超过100公里，福建省省会福州市及厦门、泉州等主要城市均在其射程之内。

据《自由时报》昨天（31日）报道，雷霆2000多管火箭系统原本主要部在本岛；台湾陆军北中南的三个军团指挥部，在其所属的炮兵指挥部下均设有多管火箭营，执行反登陆防御任务。

由于外岛兵力近年逐步减少，基于以火力取代兵力，以及可采取机动部署等考量，军方决定将雷霆2000多管火箭前进部署到外岛防区。

报道引述台湾军方官员说，雷霆2000原射程为15至45公里，是“国军（即台军）反制敌军滩头登陆利器，为了提升火力、威吓共军（解放军）犯台，军方将其火箭弹做性能提升，最大射程已由45公里提升到至少100公里”“火力已可涵盖到邻近方中国（大陆）沿海城市，具有相当大的吓阻能力”。

雷霆2000多管火箭系统，是台湾中科院于上世纪90年代参考美军“M270 MLRS”多管火箭发射系统研发新一代多管火箭，配有15公里、30公里及45公里三种射程的火箭弹，于2010年量产服役。