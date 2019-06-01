香会会场挂满中国兵力部署图 中国交涉后撤除

香格里拉对话（简称“香会”）在新加坡正式开幕。此前一天，通往会场的通道上挂满中国国内各地兵力部署图，具体到山东、福建、辽宁、上海、广东等等。中国代表团随即和“香会”主办方英国国际战略研究所（IISS）进行交涉，该兵力部署图之后被撤除。

“香会”是由英国国际战略研究所（IISS）主办的“亚洲安全峰会”，是目前亚太地区安全对话机制中规模最大、规格最高的多边会议之一，从2002年至今已经连续举办18届。

国防大学教授金一南在新加坡香格里拉酒店接受《环球时报》采访时质疑说，主办方贴这一连串的宣传画，起什么样的引导作用？这一细节体现出“香会”是西方搭台的主场，西方唱戏的一个场合。

他认为，作为主办方的IISS在会场入口悬挂大量中国国内军力部署图片，这就是希望把中国当成靶子让各方和中国激烈争吵，主办方才觉得达到目标，就像电视台的节目一样，嘉宾吵得越厉害收视率越高。

对于前天（31日）当天这些图片在会场消失，金一南说，这是中国代表团表明立场，进行交涉的结果。“美国在世界各地、在亚洲多国兵力部署那么多，为什么不挂美国的图，偏偏选择挂中国国内的兵力部署？”

金一南认为，有些人并不希望中美两国和平相处，尤其是在贸易战全面紧张的今天，从美国总统特朗普提高关税到对华为制裁这一系列动作，对中美关系的前景，包括美国国内在内的世界舆论悲观的趋向越来越明显，担忧中美两国冲突会不会从关税蔓延到经贸，随之从经贸到科技，从科技到政治，从政治发展到军事，最终导致两国军事冲突？

他说，也就是在这样的情况下，中国派出以国防部长魏凤和为代表的代表团出席“香会”，这是史上规模最大的代表团。

金一南说：“面对如此复杂的中美关系背景，中国派出这样的代表团参加‘香会’，展示出一种自信，用一句话概括是‘不管风吹浪打，胜似闲庭散步’。中国要向美国、向亚洲、向世界阐述中国对亚洲，对本地区坚持和平发展的自信。”“我们一定能维护本地区的安全稳定。这是中国的自信。”

以国务委员兼国防部长魏凤和上将为首的中国代表团出现在31日晚宴现场，阵容浩大。这是中国自2011年以来首次派遣国防部长出席“香会”。

据报道，中国代表团，除国防部长魏凤和，还包括海空军等将领，有诸多熟悉面孔，包括联参副参谋长邵元明中将，南部战区海军司令王海中将，空军副司令员郑元林少将，中央军委国际军事合作办公室主任慈国巍少将等。

此外，中国代表团的专家队伍中有军事科学院原副院长何雷中将，国防大学金一南少将等。此次中国代表团共有13名将军，这些面孔中很多人都是多次参加“香会”，魏凤和也并不是首次参加香会。公开报道显示，2011年时任国务委员兼国防部长梁光烈上将参加“香会”时，随团与会的有时任副总参谋长魏凤和。