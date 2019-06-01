美代防长香会发言 学者朱锋：10年来最具体系统直接“呼吁地区对抗崛起中国”的讲话

美国代国防部长沙纳汉今早（1日）在香格里拉对话上发言时，指责中国利用一系列胁迫手段，削弱本区域以规则为基础的国际秩序。中国学者朱锋认为，沙纳汉的发言主体基调非常强硬，也是美国防长过去10年在“香会”上最具体、最系统和最直接地“呼吁地区对抗崛起中国”的讲话。

此外，发言中还首次露骨地直接要求美国在亚太区域的盟友要效仿美国，要直接把与中国的经济关系与安全考虑挂钩。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》访问时分析沙纳汉（Patrick Shanahan）今早的发言，其中在印太战略推进上，较为系统地提出一些具体主张，包括美国国会直接拨款，加大对印太地区的经济和军事投入，并强调美国印太战略的核心是对“挑战国”的军事威慑和战争准备。

他认为，更重要的是，沙纳汉发言中强调“经济安全同样是国家安全”，提醒美国的亚太盟友要像美国那样，把和中国的经济关系同所谓的对中国的安全防范要直接挂钩。

朱锋说：“这在过去八年的美国防长的香格里拉对话演讲中，这么露骨和直接的要求美国在亚太区域的国家要像美国那样，把和中国的经济关系要直接和安全考虑挂钩，这是第一次。”

朱锋说，沙拉汉今天的讲话是“香会”过去10年、美国防长发言的“中国主张”中，最具体、最系统和最直接的“呼吁地区对抗崛起中国”的讲话。朱锋认为，其政策含义非常明确：特朗普政府的“对抗中国政策”，“今天通过沙拉汉的演讲，已经第一次有了‘地区战略版’。”