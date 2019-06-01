华盛顿邮报记者：美防长年复一年重申对亚太承诺但区域国家仍不放心

美国代理国防部长沙纳汉在今天早上的香格里拉对话会上，重申美国将维护本区域安全与和平，但是跟历年的香格里拉对话一样，与会者对于美国的承诺依然有疑虑。

华盛顿邮报的记者罗金（Josh Rogin）在沙纳汉演讲后就提问，对很多像他一样每年参与香会的参与者而言，美国防长每年都发表非常相似的讲话，主要意思都是表达美国的战略是维持在亚太地区的存在，但是本区域的国家也持续怀疑美国的承诺。

罗金提问，沙纳汉能否一次过说清楚美国的立场，回应大家的关注？

沙纳汉回答时首先半开玩笑地说，“难以相信”美国历任防长的演讲年年一样。

他接着说明，今年的情况与过去的本质不同，在于过去“我们（美国）有战略但是没有资源”，而今这个战略的资金来源已经不同了。

沙纳汉也说，相对于过去绕开问题，美国现在不会对中国的行为视而不见。他解释说，他的本意不是采取对峙的立场，而是要进行开放的对话，他要很明确的讨论那些有可能对本区域造成问题的课题。

他也说明，美国在本区域的联系比过去更深入、也更广泛。

他说：“如果你要衡量过去和现在的本质不同，人家可以看到上述这些（三个方面的变化），并评断说我们的做法和过去不一样了。”（《联合早报》韩咏红、卓汶德报道）