中国商务副部长：美国极限施压迫中国让步不可能实现

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，如果美国想通过搞单边主义、极限施压迫使中方让步，这是“不可能实现的”。

据中新社今天（1日）报道，王受文日前接受记者采访时说，美国指责中国“盗窃”知识产权、强制技术转让，并以此为由挑起贸易摩擦，这完全是“无中生有，欲加之罪”。

他强调，贸易战没有赢家，合作是唯一正确选择。中国始终认为，双方最终要通过对话解决经贸分歧。在磋商中，中方始终强调要坚持相互尊重、平等互利的原则。

王受文说：“如果一方强压另一方进行谈判，或者谈判结果仅让单方得利，这样的谈判不会取得成功。”

王受文称，美国加征关税措施会对中国外贸造成一定负面影响，但总体可控。首先，美国仍是中国重要出口市场，但重要性在下降。中国对美出口占中国出口的比重在1999年曾达22%左右，现在只有16%左右。

其次，中国出口市场日益多元。中国有230多个贸易伙伴，是其中130个贸易伙伴的前三大进口来源地，是61个贸易伙伴的第一大进口来源地。

第三，中国外贸规模大、韧性强。王受文说：“历史证明，中国外贸发展潜力巨大，我们有信心继续推动中国外贸稳中有进，实现高质量发展。”

针对中美经贸摩擦对中国吸收外资的影响，王受文称，目前确实存在部分以出口为主的劳动密集型企业向国外转移产能的现象，但“总体占比不大”。

他表示，美对华投资占中国吸收外资比重较低，截至2018年底，美对华投资实际投入851.9亿美元（1170.5亿新元），在中国整体吸收外资中占比仅为4.2%。

此外，中国有巨大的市场吸引力，外资企业越来越重视中国市场。王受文说：“对于扎根中国、面向中国市场的外资企业，受中美经贸摩擦的影响是有限的”。

另一方面，王受文称，中国将进一步放宽市场准入，今年7月1日前要出台新一版负面清单，继续压缩。

他说，中国还将持续改善营商环境，加强法治政府、诚信政府建设，按照扩大开放的需要修改完善法律法规，在行政许可、市场监管等方面规范各级政府行为。此外，清理废除妨碍公平竞争、扭曲市场的不合理规定、补贴和做法，公平对待所有企业和经营者，完善市场化、法制化、便利化的营商环境。