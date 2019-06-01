上海轿车被撞坠落高架 肇事司机醉驾逃逸已被拘

上海一辆轿车正常行驶时被后方高速冲上来的轿车撞击翻下高架坠落， 肇事司机事后逃离现场，后被交警抓获，已被警方刑事拘留。

据澎湃新闻报道，5月31日23时许，根据网友行车记录仪的视频显示，上海中环线高架（内圈）近广粤路，一辆白色轿车正常行驶着。一辆从后方高速冲上来的黑色轿车突然失控，发生漂移，左右摇摆后，随后猛打左方向，撞击左侧的一辆白色轿车，导致白色车辆直接翻下高架坠落，坠落时与高架桥擦出火花。

视频显示，事故发生后，作为肇事方的黑色车辆并未停留，径直驶离了现场。

根据网友发布的图片显示，白色轿车坠落在绿化带上，车辆已变形，损毁严重。据东方网报道，该段高架离地约10米高。

上海市交警总队6月1日称，2019年5月31日23时05分许，有驾驶员报警称中环路内圈近广粤路下匝道处发生一起两车交通事故，致一辆白色轿车失控坠落地面，肇事车辆逃逸。交警总队高架支队民警迅速出警，勘查现场，并将坠落地面的车辆驾驶员送医抢救（无生命危险）。同时，全力查缉逃逸驾驶人及车辆，至23时50分许，将肇事逃逸驾驶员汪某（男，56岁）抓获并在其居住小区内找到肇事车辆。经初步审讯，汪交代了醉酒驾车肇事并逃逸的经过。经现场对其呼气酒精检测，结果为1.16g/ml，酒精含量达到醉酒标准。另经检测排除其毒驾嫌疑。目前，汪某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。

6月1日从收治伤者的上海市第十人民医院了解到，目前坠落地面的司机生命体征平稳，神智清楚，肺部挫伤，耳朵擦伤，还需要在抢救室继续观察。