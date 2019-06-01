解放军中将何雷：美国是南中国海区域捣乱者

美国代国防部长沙纳汉今早在香格里拉对话发言时，不点名批评中国通过在争议水域的军事化行为，导致区域局势不稳定。对此，与会的中国解放军军事科学院前副院长何雷中将批评美国才是真正在南中国海（中国称南海）造成军事化、不稳定的因素。

何雷接受媒体访问时说，目前南中国海形势趋稳向好，但“美国（却）在一个劲捣乱，他不仅捣乱，还用域外国家共同来进行所谓的航行自由行动，到我们南海岛礁的临近海域和上空进行军事活动、军事挑衅。”他认为，美国此举是在破坏南中国海的稳定，以及国际规则。

何雷表示，中国是国际规则的维护者和坚定支持者；与亚细安（中国称东盟）10国制定的《南中国海各方行为宣言》《南海行为准则》，中国都在遵守。

何雷指美国近年退出各种国际和区域的协定，“明明是在破坏国际规则，还有资格讲让别人遵守吗？他应该带头遵守。”他问：“别人执行的好好的，他（美国）还在讲什么呀？不可理解。”

另一方面，何雷认为，沙纳汉今早的发言总体其实比较平和，其中提到中美关系非常重要，要向前发展，要做到竞争不对抗，“这方面还是积极的”。

不过，何雷表示，对此仍将听其言、观其行，“不能光看他（沙纳汉）讲的怎么样，而且看他下边做得怎么样。”

他表示，希望中美能在两国元首和各方面共同努力下，共度眼下双边关系交恶的难关，走过这个关键时期，向前发展。