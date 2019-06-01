山西12人拐卖儿童、收买被拐卖儿童被判重刑：两人死刑

山西省阳泉市中级人民法院昨天（5月31日）对12人跨省拐卖儿童、收买被拐卖儿童一案进行一审公开宣判，被告人王喜娥、刘利萍因拐卖儿童罪被判处死刑。

据新华社报道，经审理查明，2015年开始，山西籍被告人王喜娥、刘利萍母女二人及一些家庭成员为谋取非法利益，通过各种途径收买数量众多的婴儿，并通过山东籍被告人王传宾、李秀山、徐庆全等人将婴儿送往山东进行贩卖。山东籍被告人徐庆全、燕少付、陈广州明知是贩卖的儿童，仍自己收买或者帮助亲属收买用于收养。

2017年6月27日，刘利萍、徐庆全携带一男婴去往山东贩卖途经阳泉时，被公安机关查获。

一审认为，被告人王喜娥、刘利萍、王传宾、徐庆全、李秀山、赵掌枝、史红雷、刘怀岗、刘利英、李秀平以出卖为目的贩卖儿童，数被告人的行为均构成拐卖儿童罪。被告人徐庆全、燕少付、陈广州明知是贩卖的儿童而予以收买，三名被告人的行为均构成收买被拐卖儿童罪。

根据本案拐卖儿童的数量，结合各被告人犯罪的性质、情节、社会危害程度以及认罪态度，阳泉市中级人民法院依法对被告人王喜娥、刘利萍判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对被告人王传宾判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其余被告人判处有期徒刑十五年至六个月不等的刑罚，同时并处没收财产或罚金。