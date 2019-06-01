买不到便当雨衣韩粉怨“不给摆摊” 柯文哲：以前就没开放

高雄市长韩国瑜的粉丝今天下午在台北市凯达格兰大道举办造势大会，人潮号称破20万，人潮依旧，但少了过去韩国瑜造势的特色“国瑜夜市”，因禁止设摊，有支持者在现场抱怨买不到便当和雨衣，抱怨都是台北市长柯文哲不准在凯道摆摊。

综合台湾《联合报》、《自由时报》报道，台北今天下起大雨，传有韩粉淋雨后没地方买雨衣，痛骂柯文哲不让他们在凯道摆摊。另外，餐饮业摊商被警方驱赶进不了会场，有支持者也在现场抱怨“今天都买不到便当”，有人不满地表示“都是柯P”不准。

台北市府发言人刘奕霆说，禁止设摊和市长柯文哲无关。台北市警局也表示，当初在申准书上记明禁止设摊。考量有四点：一，依道路交通管理处罚条例，禁止设摊。二、设摊是金钱交易营利，与申请集会目的不符。三、因集会现场人群众多，摊商生火、瓦斯炉、瓦斯桶、卖酒等，基于公共安全，避免发生意外。四、该处为总统府前，以往各项集会游行尚无设摊交易前例。因此综合考量，分局才会在集会申准书上限制。

对此，人在宜兰参访的台北市长柯文哲回应说，以前凯道就没有开放买卖，因为开放公园跟马路有金钱交易，被警方反映难管理，所以台北市就不允许马路跟公园有交易行为，除非情况特殊。