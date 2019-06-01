中国联参副参谋长：反对美方在台海和南中国海课题的错误言论

中共中央军委联合参谋部副参谋长邵元明今天（1日）说，美国代国防部长沙纳汉在台海和南中国海课题上老调重弹，发表一些错误的言论，中国对此坚决反对。

在台海课题方面，邵元明指出，美国近来在涉台问题上的一系列消极言行，违反了“一个中国”的原则和中美三个联合公报规定，危害中国主权和安全，也向台独势力释放了严重的错误信号。他也说，如果有人要把台湾从中国分裂出去，中国军队将不惜一切代价，坚决捍卫祖国的土地。

邵元明接着指出，中国对南中国海诸岛及附近海域拥有无可争辩的主权，长期以来，各国在南中国海的航行与飞越活动一直保持着畅通无阻。他也指责，美国频繁舰机驶入南中国海岛礁与邻近海域，并开展高频度的抵境侦察和针对性的军事演习，不利于地区和平稳定。

他表示，在中国和南中国海沿岸国家的共同努力下，区域国家相互信任明显增强，南中国海的形势总体是稳定向好的。地区国家完全有意愿、有智慧，有能力管控分歧，共筑和平，将南中国海建设成友谊之海、和平之海和合作之海。

针对昨天中国国务委员兼国防部长魏风和和代理美国国防部长沙纳汉的谈话，邵元明称双方进行了“积极、建设性”的对谈。他还说，双方一致认为保持一个稳定的中美两军关系非常重要。中国军队将坚决落实两国领导人的重要共识，深化两军的交流合作，管控分歧与风险，努力推动两军关系成为两国关系的稳定器。