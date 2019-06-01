中国立案调查美国联邦快递公司

中国有关部门今天（1日）宣布，由于美国联邦快递（FedEx）在中国发生未按名址投递快件行为，严重损害用户合法权益，违反中国快递业有关法规，决定对此立案调查。

中央电视台今天在《新闻联播》节目发表“国际锐评”，称联邦快递作为一家在中国运营数十年的快递公司，有义务配合中国有关部门的调查，中国有关部门有权利依据调查结果作出相应的处罚。中国所有企业和人员快递服务的合法权益都应依法得到保护。

“国际锐评”表示，目前中国已建立“不可靠实体清单”制度，联邦快递遭调查，对其他违反中国有关法律法规的外国企业、组织和个人将是一个警告。中国欢迎外资企业前来发展，但前提是要遵守中国法律法规，遵守市场规则和契约精神，不能损害中国消费者的正当权益，只有这样的外资企业才会在中国迎来广阔的发展机遇。

中国商务部昨天（31日）宣布，中国政府决定建立“不可靠实体清单”制度，其中将列入那些基于非商业目的对中国实体实施封锁、断供或其他歧视性措施，对中国企业或相关产业造成实质损害，对中国国家安全构成威胁或潜在威胁的外国法人、其他组织或个人。

新华社报道说，对列入清单的实体，中国将依据《对外贸易法》《反垄断法》《国家安全法》等有关法律法规和行政规章，采取任何必要的法律和行政措施。

针对联邦快递“误送”华为公司包裹一事，华为上周二（28日）表示，已向中国邮政监管部门提出正式投诉。

华为此前表示，美国联邦快递公司在没有被授权的情况下，将两个由日本送往华为公司在中国地址的包裹转运至美国，并企图将另两个由越南送往华为在新加坡及香港分公司的包裹转运至美国。华为称，上述四个包裹只包含文件，没有技术相关信息。