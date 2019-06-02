中国农业农村部：几乎所有美国农产品都被加征反制关税

中国农业农村部副部长韩俊近日受访时指出：“美国出口到中国的几乎所有农产品，都因为美方率先发起的贸易战而被加征了反制关税。”

据《人民日报》报道，随着美方日前对约2000亿美元中国输美商品加征25%关税，中国对自美进口的部分农产品再次采取反制措施。韩俊说，中国是美国最重要的农产品出口国之一。2017年美国对中国农产品出口额为240亿美元（330亿新元）。受中美贸易摩擦影响，去年美国大豆对中国出口减少1621万吨，遭遇“腰斩”；去年下半年至今年第一季度，美国对中国农产品出口额为62.5亿美元，同比下降近七成，其中大豆同比减少87%，谷物减少95.5%，棉花减少43.6%。

据韩俊介绍，中国第一轮反制措施涵盖的农产品约占2017年美国向中国农产品出口额的87%，于2018年7月6日实施加征25%关税；第二轮措施涵盖的农产品约占12%，于2018年9月24日实施加征10%关税。随着美国提高加征税率，中国也于2019年6月1日起把第二轮措施加征税率最高提高到25%。

韩俊指出，中方的反制措施造成美国农产品库存高企、市场价格大幅下跌、农场收入严重缩水。虽然美国先后出台了两轮农业援助计划，但失去中国市场是美国农民不可承受的，因为这个市场一旦失去就会被其他国家填补。”

此外，韩俊表示，在自美大豆进口大幅减少的情况下，中国有能力、有信心通过丰富的政策工具和多元的供应来源，保障国内供需平衡。其中包括实施国产大豆振兴计划。引导多途径扩大种植面积，推广高油高蛋白大豆新品种，到2020年全国大豆种植面积有望扩大到1.4亿亩，产量增加到接近1900万吨。