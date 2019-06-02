魏凤和不点名批评美国“退群”狭隘、种族主义

中国国务委员兼国防部长魏凤和今天上午在香会演讲中，一开场即提出，人类社会正处在何去何从的十字路口。他随后提出四大问题：在和平发展与冲突对抗之间；在开放包容与封闭排他之间；在合作共赢与零和博弈之间，在文明互鉴与傲慢偏见之间，我们应作出怎样的抉择?

他阐述，用开放包容的心态对待这个世界，到处都是朋友和伙伴；用狭隘排他的眼光看待这个世界，满眼都是敌人和对手，这就叫“预言的自我实现”。

他接着说：“现在，逆全球化和保护主义抬头，有的国家大搞单边主义， 自我优先，不顾他人利益，不是毁约就是 “退群”，我想大家都十分清楚，世界上受到伤害、制裁的事例还少吗?”

魏凤和也不点名强烈反击美国官员近日提出的“文明冲突论”，充斥着种族主义腐朽味道。

他说，前几天，中国成功举办了亚洲文明对话大会，文明是多彩的、平等的、包容的、互鉴的，不应该独尊某一种文明或者贬损某一种文明。

他列举西方世界的历史事件说，“历史上对黑人的奴役、对印第安人的驱赶、对亚非拉的殖民、对犹太人的残害，都是人类文明史上无法抚平的创伤和悲剧。当前，有人重拾‘文明冲突’论调，用狭隘眼光看待具他文明，充斥着种族主义腐朽味道，这是十分错误的，历史怎能允许这样的倒退？”

（《联合早报》李志扬、卓汶德报道）