中国发布白皮书：美国三次出尔反尔，应为磋商受挫负全责

中国指美国在经贸磋商中三次出尔反尔、不讲诚信,磋商受挫责任完全在美国政府。

中美上一轮在5月10日举行的经贸谈判破裂,以致双方在关税战加码,美方率先归咎于中方,指中国从已达成共识的基础上倒退,把150多页的协议文本删掉一大半。中国国务院新闻办公室今早高调发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书,把矛头反指向美国。

针对美国指责中国删减协议文本,中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文今早在白皮书发布会上,用了一句英文“nothing is agreed until everything is agreed”,否认美方的说法,强调在达成协议之前,磋商过程中的文本不是最后版本。他形容美方的指责是“泼脏水”。

白皮书写道,经过多轮磋商,两国在4月底已就大部分问题达成一致,然而美国政府得寸进尺,采取霸凌主义态度和极限施压手段,坚持不合理的高要价,坚持不取消加征的全部关税,坚持在协议中写入涉及中国主权事务的强制性要求,导致双方迟迟未能弥合剩余分歧。这是美国第三次出尔反尔。

白皮书写道,美国第一次出尔反尔是在去年3月22日,以“301调查”为由宣布对华进口500亿美元商品加征25%关税。此前一个月,美国政府提出希望中国派高级别代表团赴美磋商,双方先后举行了数轮磋商。

白皮书指出,美国第二次出尔反尔是在去年5月29日,推翻了双方仅10天前表明达成“不打贸易战”共识的联合声明,宣布推进加征关税计划。

美国近期以国家安全为由封杀华为,指责华为及其他中国科技企业帮中国政府窃取美国机密。对此王受文表示,这不是事实,中国企业到国外投资什么,购买或不购买什么,完全是企业自己的决定,企业自负盈亏,政府不参与具体的商业行为,不会指示企业做什么,即便提出了要求,中国企业也不会听从。

美国总统特朗普日前在推特暗示可能可以把华为纳入经贸协议,《联合早报》就此提问,但没有得到正面回复。

白皮书说,中国对磋商的要求是必须相互尊重、平等互利;必须相向而行、诚信为本。

白皮书也重申,中国在原则问题上决不让步,任何挑战都挡不住中国前进的步伐。

(联合早报北京特派员游润恬报道)