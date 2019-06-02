民调遭操控？民进党：勿以讹传讹

外界质疑总统初选民调遭操控，民进党中央今天表示，手机与市话抽样程式5月31日已由民进党民调委员会外部委员完成查核，6月6日正式抽样前，会请蔡英文和赖清德阵营指派之专家查验及见证，以公开、透明的方式办理选务工作，盼外界勿再以讹传讹。

据中时电子报报道，民进党发言人周江杰表示，根据民主进步党中执会最新决议的民调办法，总统初选的民调抽样规则如下：

第一类公职民调以市话与手机各半进行随机抽样，再交由核定之各单位执行民调。市话以民调执行日期首日十二个月之前发行之住宅电话簿为抽样母体，末二码随机。手机以初选民调执行日期首日前一季之国家通讯传播委员会公布“行动通信网路业务用户号码核配现况表”为手机抽样母体，末五码随机。

其中，住宅电话“末二码随机”，与手机“末五码随机”所产生的号码，可以涵盖目前761万户住宅电话与2922万手机用户。手机与市话抽样程式已于上周5月31日经由民主进步党民调委员会外部委员完成查核。本周6月6日正式抽样前，也会请蔡英文、赖清德双方阵营指派之专家查验及见证下，完成总统初选民调执行样本的抽样工作。

周江杰重申，中央党部定会以公开、透明的方式办理选务工作，盼外界勿再以讹传讹。