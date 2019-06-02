魏凤和回应沙纳汉：地区事务的构想不应带军事同盟性质

针对美国的代防长沙纳汉提及的《印太战略》并呼吁在印太地区的伙伴强化联盟关系，中国国务委员兼国防部长魏凤和今早回应称，注意到美方在大会发言中提到对地区事务的构想，中国认为，不管什么构想都不应带有军事同盟性质，都不能损害他国利益。

魏凤和还强调，人为划分阵营、刻意制造对立、到处插手搅局、肆意干涉别国内政，甚至动辄诉诸武力的行径，“到底是为了谁的利益？损害的又是谁的利益？”他也不点名批评“美国”，称用狭隘排他的眼光看待这个世界，满眼都是敌人和对手，这就叫“预言的自我实现”。

美国国防部昨天公布了近55页的《印太战略报告》（Indo-Pacific Strategy Report），在新加坡出席香会的沙纳汉昨早在香会全体会议上发言时，介绍了该报告里的关键信息。

沙纳汉昨天说，美国的合作伙伴应尽自己的力量在本国建立安全，并加强与邻国的联盟关系。“印太是我们（美国）的优先关注地区（priority theatre）”，“我们在这个地区投资，我们在你们身上投资，和你们一起投资，我们需要你们进一步投资自己，以更好地掌控自己的主权和行使主权选择的能力。”

他还说，美国的合作伙伴增强防卫力量有助于扩大安全网络，为解决突发事件提供途径。“你在购买的一个长期关系，而不只是一个平台。”