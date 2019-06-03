中国10大学会谈IEEE事件：对学术交流政治化的逆流坚决反对

针对国际电气电子工程师学会（IEEE）对华为员工及华为资助的个人参与审稿作出无理限制一事，中国通信学会等10大学会昨天（2日）作出联合回应，对学术交流政治化的逆流坚决反对，对挑战自由平等学术交流准则的企图坚决反对，对破坏公平公正学术环境的行径坚决反对。

据中新社报道，这10家学会在《关于IEEE限制正常学术交流事件的郑重声明》中提到，近日，IEEE对华为员工及华为资助的个人参与审稿作出无理限制，十大学会深感震惊。

这些学会表示，科研人员参与期刊审稿是履行同行评议责任的基本权利，没有国籍、种族或机构之分。对科学家从事正常学术交流横加限制，是对学术独立、科学精神和科学共同体价值观的亵渎，是对正常学术交流秩序和科技发展的粗暴践踏。十大学会强烈认为，对学术交流政治化的危险做法应高度警惕，并对其给国际学术交流蒙上的阴影深表忧虑。

这些学会强调，科学无国界。IEEE作为具有国际影响力的非政治性、非营利组织，其内部少数人将学术交流与政治捆绑的举动，完全背离其长期秉持的“可信赖、无偏见”的核心价值。这一“审稿门”事件，是对科学家个人和机构的严重歧视，是学术交流发展中的严重倒退，已成为国际学术界科技界的一场危机。

声明称，作为与IEEE有着长期良好合作的学术组织，十大学会对学术交流政治化的逆流坚决反对，对挑战自由平等学术交流准则的企图坚决反对，对破坏公平公正学术环境的行径坚决反对。

这些学会强烈呼吁，世界各国科学家、科技组织和学术共同体关注此次学术界的重大危机，共同捍卫学术交流的国际准则，确保科学研究无政治化，共同采取有效行动，避免事件滑向危害科技健康发展和人类文明进步的深渊。

声明也提到，解铃还须系铃人。敦促IEEE清醒认识事件对全球科学共同体所造成的危害，以实质举措消除事件的恶劣影响，让学术交流回归正常轨道，以实际行动取信于全体会员和全球科技界。