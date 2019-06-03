央行：包商银行被接管是个例 大额债权收购与转让协议正在推进

关于近日包商银行被接管一事，中国人民银行周日表示，完全是一个个案，需要客观冷静看，接管有效避免直接清偿、保障程度低等问题，上周五同业存单发行已得到市场认可，目前大额债权收购与转让协议签署工作正在有序推进；当前金融市场流动性总体充裕，金融风险总体可控。

据路透社报道，央行有关负责人接受金融时报采访时称，对包商银行的接管是严格依法进行的，同时对包商银行债权人的债权保障程度比较高，最大限度地保障了各类债权人的合法权益。目前看，由存款保险基金出资、央行“最后贷款人”依法支持，实施收购承接，是一种比较稳妥的方式。

“再不接管将严重损害广大客户合法权益特别是存款人存款安全时，才会采用这样的方式处置。因此，非到万不得已，无需采取行政接管这一措施。”该负责人称。

该负责人并称，目前接管托管工作进展顺利，520万个人储户和20余万个人理财客户已得到全额保障；债权金额在5,000万元人民币及以下2.5万户对公和同业客户已得到全额保障；包商银行5,000万元及以下承兑汇票得到全额保障，5,000万元以上得到不低于80%保障，目前，包商银行各项业务经营正常，营业网点秩序井然，各类业务照常办理。

对于市场上有人担心，接管包商银行后，是否会有其他机构也被接管，该人士表示，目前还没有这个打算。“如果哪个机构需要流动性支持，或增资扩股，完全可以通过市场化方式进行。”有信心坚决维护金融体系的稳定。

据其介绍，包商银行的大股东是明天集团，该集团合计持有包商银行89%的股权，由于包商银行的大量资金被大股东违法违规占用，形成逾期，长期难以归还，导致包商银行出现严重的信用危机，触发了法定的接管条件被依法接管。

该负责人指出，总的看，目前中小银行流动性较为充足，各项流动性指标整体处于正常水平。从货币市场交易情况看，中小银行融资交易规模和占比平稳，未出现大的变化，融资利率与前期持平，融资条件相对宽松。将继续保持宏观流动性合理充裕，同时密切关注中小银行流动性状况，综合运用多种货币政策工具，维护货币市场平稳运行。

“人民银行货币政策工具丰富，我们将根据市场情况合理搭配、充分运用。在深化金融供给侧结构性改革过程中，人民银行将把支持中小银行发展作为重要内容，不断丰富支持工具，加大政策力度，不断提高中小银行服务实体经济的能力。”该负责人称。

两位消息人士周五透露，上海票据交易所今日发布中国包商银行承兑汇票保障安排的相关通知，采取新老划断方式，对接管日前同一持票人持有承兑汇票合计在5,000万元人民币以上的，由存款保险基金公司提供80%保障；接管日后新承兑的票据业务，由存保公司提供全额保障。

中国央行副行长潘功胜近日表示，目前中小银行整体经营稳健，资本和拨备充足，流动性整体充裕；中央已经出台多项支持性政策，并且将会继续加大支持力度。这被认为是对自包商银行被接管以来市场对中小银行不确定性风险担忧的一种预期引导。