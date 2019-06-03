易会满：中美经贸摩擦对资本市场的影响可控 将扩大对外开放

中国证监会主席易会满最新表示，中美经贸摩擦对资本市场的影响是客观存在的，但程度可控。中国资本市场已经逐步消化和反映了中美经贸摩擦的影响，其韧性和防控风险的能力在进一步提升、市场趋于理性，经济基本面为资本市场提供了有力支撑；将完善境内外股票市场互联互通机制，逐步扩大交易所债券市场的对外开放。

据路透社报道，中国中央电视台新闻联播周日援引对其的采访称，一系列深化改革开放和提振实体经济的政策举措正逐步落地，经济稳中向好的总体判断符合当前实际和今后走向。如果资本市场有大的外部环境的变化，将充分遵照市场规律，坚持坚守底线思维，准备丰富的一系列工具箱，将完全有能力有信心保持资本市场的平稳发展。

“对资本市场带来不稳定因素的一些风险，我们觉得总体是可控的，这是对资本市场持续健康一个非常重要的基础性的判断。”易会满称，整个市场杠杆融资总额只有1.2万亿，只有2015年的20%，杠杆消化了80%。

他并称，目前，证监会正在坚定地推动设立科创板并试点注册制相关工作，基本完成了基础制度架构的设计，有一百多家科创型的企业申报，这完全不受中美贸易摩擦的影响，要真正做到严标准、稳起步。

易会满称，中国资本市场的改革将一如既往在更加开放的市场环境中推进。目前，证监会已经将合资证券、基金管理和期货公司的外资股比限制提至51%，且三年后不再设限。下一步证监会将深化和完善境内外股票市场互联互通机制，逐步扩大交易所债券市场的对外开放，进一步提升期货市场的对外开放水平。

《人民日报》此前报导，自3月18日接受企业申请以来，至5月20日上海证券交易所已受理110家企业在科创板上市的申请。从盈利能力看，92家科创板受理企业的情况强于目前A股中小板和创业板总体水平。