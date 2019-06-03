港澳台居民可申领重庆市居住证 享租屋等四种公共服务

重庆市公安局表示，自6月1日起，市内所有公安户籍窗口均可受理港澳台居民居住证。港澳台居民在重庆办理居住证后，除享受国家规定的相关公共服务，还可享受当地申请公共租赁住房、办理公共交通工具相关优惠、参与社会管理和就近办理涉税事项共四种公共服务。

据《星岛日报》报道，重庆市公安局治安管理总队表示，当地政府根据国务院《港澳台居民居住证申领发放办法》，出台了《重庆市申领发放港澳台居民居住证实施细则》，居住证持有人可以享受国家规定的劳动就业、参加社会保险、依法缴存提取和使用住房公积金等各项权利，以及义务教育公共就业服务、基本公共卫生服务等各项公共服务。

持证居民还可享受重庆市规定的4项公共服务，包括申请租住公共租赁住房；年满65岁的，可申请办理乘坐重庆市内公共交通工具相关优惠；参与社会管理，可申请列席重庆各级政协会议，受邀担任警风监督员，加入重庆市青年企业家协会、重庆市青年商会、重庆市青年志愿者协会、重庆市青年创新创业促进会等社团组织；可在重庆市任意办税大厅就近办理重庆市通办的涉税事项。

当局又指，港澳台居民只要在中国大陆居住半年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读等条件之一，根据本人意愿可以申领居住证。据了解，目前共有2400多人已申请办证。

大陆去年9月起接受合资格港澳台居民申领居住证，包括北京、广东及深圳等地。