财新中国5月制造业PMI持稳略胜预期 新业务总量加速上升

财新中国5月制造业PMI持稳，连续三个月位于荣枯线上方，显示制造业整体景气度进一步轻微改善；其中在新增出口订单恢复增长的利好下，新业务总量加速上升。不过，由于对中美贸易战升级的担忧，业界信心指数降至2012年4月该项调研开始以来的最低点。

据路透社报道，财新/Markit周一联合公布，经季节性调整的5月中国制造业采购经理人指数（PMI)）50.2，与上月持平，高于路透调查预估中值的50；其中新出口订单指数回升至50.0临界值以上。

“总体而言，中国经济在5月份表现出稳定增长及韧性，海外和国内市场的需求都在增长，价格稳定。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称。

他并指出，美国和中国之间的贸易紧张关系正对业界信心产生影响，应对这种情况的最好办法是通过实施有利的改革，提振企业、居民和资本市场的信心，并及时调整监管政策。

Markit提供的新闻稿显示，继4月轻微上升后，中国制造业产出在5月大致持平，产出指数仅略高于50.0临界值，部分厂商因新订单增长而提高产量，也有一些厂商表示需求仍然相对低迷。

价格指数方面，5月中国制造业平均投入成本连续第三个月轻微上升，升幅仍远低于长期均值，据厂商反映，原因普遍与原料市场价格广泛上涨有关，这也导致出厂价格因此而加价；不过另有部分厂商因市场竞争加剧、客户需求低迷而下调产品售价。总体来看，在经历连续三个月上扬后，制造业产品平均出厂价格在5月趋于平稳。

就业方面，厂商仍然保持审慎，5月中国制造业用工规模轻微收缩，主要由于厂商采取了裁员措施或人员离职后不再填补空缺。

由于中美贸易战持续，政策限制，汽车市场疲软，全球需求环境普遍低迷等被指是影响未来一年生产前景的主要因素，对前景感到乐观的部分厂商则是出于对新产品问世、产能计划持续扩张等考虑。

上周五公布的中国官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.4，低于路透调查预估中值49.9，较上月回落0.7个百分点，主要受生产、新订单尤其是出口订单指数降幅较大拖累，显示内外需走弱压力再现，工业生产已经出现放缓。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。