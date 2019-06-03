特朗普：有信心令英国政府放弃使用华为设备

美国总统特朗普本月3日至5日将对英国进行国事访问。临行前，特朗普在接受英国《星期日泰晤士报》采访时再次提到中国华为公司，表示将敦促英国小心应对让华为参与其5G网络建设事宜，并称有信心令英国政府放弃使用华为设备。

《环球时报》援引《星期日泰晤士报》6月2日刊登的专访显示，特朗普在被问及如何看待英国计划让华为在其5G网络建设中发挥有限角色时表示，英国可以选择华为以外的公司合作，英美对国家安全必须非常谨慎。

早在上周，英国媒体就已经援引消息人士的话称，特朗普准备在访英行程中，表达对英国同意部分应用华为5G设备的反对。今年4月，由英国首相特雷莎·梅担任主席的国家安全委员会同意华为“有限制”地参与诸如天线及其他“非核心”基础设施的5G网络建设。但由于梅计划辞职，英国政府尚未作出最终决定。对此，特朗普称，他相信“一切都会解决，你会看到的”。

“你知道我们有一个非常重要的情报搜集组织（五眼联盟），我们与英国的合作非常密切，所以必须非常小心。”特朗普在采访中说道。据路透社报道，美国国务卿蓬佩奥上周与德国外长马斯会晤时曾不无威胁地声称，若有国家坚持使用华为设备，美国将不会与之分享情报。