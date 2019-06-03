韩国瑜轰蔡英文“三不要” 蔡回呛“三不会”

高雄市长韩国瑜日前出席凯达格兰大道的造势大会时，提“三不要”炮轰台湾总统蔡英文不要中华民国，也不要“九二共识”，也不敢台湾独立，蔡英文昨晚（2日）对此回应“我们不会接受一国两制、不会放弃民主自由、不会向威胁低头”。

据台湾《自由时报》报道，韩国瑜1日在凯道造势活动现场宣称，6个月前曾问过蔡英文要把台湾带到哪，但至今尚未有答复，且三年的任职总统期间，从不说中华民国，被逼急就说“这个国家”或“中华民国台湾”，不要中华民国，不要中华民国，也不要“九二共识”，也不敢台湾独立，请问台湾2300万同胞何去何从。

蔡英文昨日在面簿贴文表示，2日接待最挺台湾且连续四年访台的美国参议院外交委员会亚太小组主席贾德纳（Cory Gardner），到大稻埕品尝台湾茶、逛中药行，体验最道地的台湾文化，此外，大稻埕是许多民主前辈的据点，也是台湾民主运动萌芽的地方，想带贾德纳主席看看台湾民主的活力，与最热情的台湾人互动。

她写道，“大稻埕的风华，是百年人文的累积，而不是建构在虚华的口号。外交工作也是如此，唯有扎实的推进，才能建立互信的关系。”

蔡英文在文末重申，“我一定会守住台湾，我们不会接受一国两制、不会放弃民主自由、不会向威胁低头。我们会让世界看见我们的决心。”报道指，这段话事后经蔡英文幕僚证实，是在回应韩国瑜的“三不要”。