华为拟出售海缆通信承建商华为海洋51%股权

6月3日早间，亨通光电公告，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买华为技术投资有限公司（简称“华为投资”）持有的华为海洋网络（香港）有限公司（简称“华为海洋”）51%股权。

据澎湃新闻报道，华为方面没有披露这次出让华为海洋资产的原因。交易双方也没有披露具体交易价格。

亨通光电股票6月3日开市起开始停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。

据公告内容，交易意向书签署时间为2019年5月31日。双方同意聘请具有证券、期货资格的资产评估公司对标的公司进行评估，最终标的资产的交易价格以评估值为基础，由双方协商确定。

华为海洋是华为技术有限公司和全球海事系统有限公司联合成立的合资公司。华为海洋成立于2008年1月25日，公司及其下属公司目前主要从事全球海缆通信网络的建设，为客户提供产品技术解决方案和包括项目管理、工程实施和技术支持于一体的端到端服务，是一家海缆通信网络建设解决方案提供商。

可查资料显示，2007年，华为正式宣布与全球海事系统有限公司签署了建立合资公司的意向书。借助合资方式，华为正式切入海底通信市场。

据公开资料，全球海事系统有限公司总部位于英国，目前已经具有150多年历史，公司管理着世界上最大的海缆船船队以及大量的海下施工设备，公司旗下有数家成功的合资企业，包括与中国电信在中国合资建立的中英海底系统有限公司，是亚太地区主要的海底通信光缆建设单位之一。

2017年底，英国《金融时报》网站曾刊发题为《华为的海底电缆项目在澳大利亚引起警觉》的文章称，在成立不到10年的时间里，华为海洋网络有限公司已赢得总计4万公里的海底光缆铺设合同，这个长度足以绕地球一周。但由于澳大利亚抵制中国在其“后院”发挥愈来愈大的影响力，华为的全球扩张在澳大利亚遇到意想不到的阻碍。

亨通光电的主营业务为光纤光缆的生产与销售，主要从海外进口预制棒，并自主拉丝生产光纤，然后制造成光缆出售。公司目前拥有6条拉丝生产线，生产光纤、光缆产品直接销售给中国移动、中国联通、中国电信等国内电信、广电系统的客户。公司下属沈阳亨通光通信公司、上海亨通光电科技公司和江苏亨通光纤科技公司三家控股子公司，其中沈阳亨通光通信及江苏亨通光纤为募投项目。

亨通光电在公告中表示，交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。