最新民调：蓝绿对决或三方竞逐 韩国瑜均领先

台湾华传播管理学会今天（3日）公布的“2020总统大选民调”结果显示，若2020总统大选蓝绿对决下，无论蓝营内部高雄市长韩国瑜、鸿海董事长郭台铭、前新北市长朱立伦谁出线，均能打败蔡英文，一旦无党籍台北市长柯文哲投入战局，韩、郭仍维持领先姿态。文化大学广告系教授兼系主任钮则勋示警，国民党仅存在脆弱优势，民调差距都在误差范围内。

据中时电子报报道，此份民调分别关注2020总统大选，蓝绿对决以及无党籍台北市长柯文哲加入战局后的三人竞逐的投票意向。民调结果显示，过半民眾（51.9％）表示不满意蔡政府执政表现，仅有32.9％民眾表示认同，其中有近4成4民眾会透过网路搜寻、观看政治与公共事务相关的新闻、讯息、影片。

若2020总统大选蓝绿对决下，国民党内韩国瑜、郭台铭、朱立伦均打败蔡英文，韩对上蔡，韩获39.4％支持度，领先蔡英文37.2％；郭蔡对决的话，郭的支持度为40.1％，蔡支持度是37％；朱对上蔡，朱的支持度为38.2％，蔡的支持度有36.8％。唯独王蔡对决，王以23.5％支持度落后蔡英文39.7％。

一旦把无党籍台北市长柯文哲加入战局，形成蓝绿白竞逐，韩国瑜与郭台铭仍维持领先姿态，韩蔡柯对决下，韩的支持度有29.5％、柯为25.7％、蔡有25.5％；郭蔡柯角逐结果，郭的支持度为28.4％、蔡为26.1％、柯有25.4％。

此外，无论是朱立伦或王金平对上蔡英文、柯文哲，柯、蔡晋升为第一、二名，进一步细看朱蔡柯对决，柯的支持度为28％，蔡的支持度为25.2％，朱的支持度为24.9％；假使王蔡柯相争总统大位，柯的支持度为34.7％，蔡的支持度是25.8％，王的支持度为13.2％。

此次调查时间为5月27日至6月1日每晚6点至10点，总共成功样本数为1823个成功样本，抽样误差为信心水准95％下，正负2.3％。执行单位为全国公信力民调公司。