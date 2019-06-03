天空出现发光体 中媒：或是潜射巨浪-3导弹安装高超音速弹头

中国山东、山西、河南和河北等地的网民昨天（2日）清晨声称在天空中发现了一个发光体。经专家分析并且与搜查网站信息后，有中国媒体认为，这可能是中国对潜射巨浪-3导弹安装了高超音速弹头的试验。

据中国新浪军事报道，从网友拍摄的图片中可看到，发光体在缓慢移动，尾部有火焰状的光亮发出。相关专家对此表示，从图片看，该发光体应该不是自然天体。结合中国辽宁海事局网站6月2日发布的“辽航警0096”航行警告的内容，可以判断，这是中国对潜射巨浪-3导弹安装了高超音速弹头的一次试验。

“辽航警0096”航行警告显示，渤海及渤海海峡某区在昨天凌晨2时30分至中午12时执行军事任务，禁止驶入。正是在这个时间段内，所谓的不明飞行物出现在从勃海湾到新疆的多省上空。

报道称，这个发光物的移动没有传统导弹那么快，而且呈现出高空机动的姿态，这与中国此前试验的高超音速武器十分相像，因此判断：从渤海湾水下核潜艇如094B或者096上进行了新型潜射战略导弹的试验，并且试验的是搭载高超音速武器弹头的新型巨浪-2B或者是巨浪-3导弹，两项技术的融合，就意味着中国率先在核潜艇上部署了高超音速导弹。

从国外的消息来看，巨浪-2B可携载6枚核弹头射程可达11000公里，巨浪-3可携10枚核弹头射程可达12800公里，如果两者所携的核弹头升级为高超音速武器。本来就是以隐蔽核反击著称的中国潜射战略导弹，就能利用高超音速武器的不可拦截性，让中国导弹在抵达全球任何战略目标时毫无阻碍。