27位中国开发者获苹果奖学金 创WWDC新纪录

在苹果开发者大会WWDC19正式之前，苹果公司大中华总经理葛越在旧金山跟WWDC奖学金获得者们碰面。她宣布今年大中华区WWDC奖学金获奖者共有30人，其中又有27位是中国开发者，是历届中获奖人数最多的一次。

据新浪数码报道，苹果今年共计发放350份奖学金，学生和STEM教育组织成员均可报名参与，也就是说，这是一项自荐+评选的比赛。WWDC奖学金获得者可以免费获得参加WWDC的门票（价值1599美元且要抽签才有资格），并在此期间与苹果给工程师当面交流。

今年，来自大中华区的奖学金获得这共有30人，中国开发者27人。上周我们也曾随葛越一起走访了上海商学院——这次中国27名获奖学生中，有三分之一，也就是9人都出自这所学校。

九位学生中仅有两名是来自“正统”的计算机专业，而大多数人都属于跨学科学习。一位学生开发者告诉我们iOS Club近一半的成员都不是软件开发相关专业的学生，他们都是出于对iOS系统的兴趣开始自学编程，加入iOS Club。

苹果已经连续多年联合举办中国高校移动应用创新赛，吸引了1万余名学生参加。目前，苹果在中国拥有220万开发者，并且这个数字还在不断增加。不管是WWDC学生奖学金、高校移动应用创新赛，还是在Apple Store举办的 Today at Apple编程课程，苹果希望更多的人可以接触到编程能能将创意变成现实。

现在新浪科技前方编辑已经到达会场。4日凌晨1点，新浪科技将联合战略合作媒体@中新经纬，共同对本次发布会进行视频直播；我们将依旧会准备中文同传，让所有中国用户都能理解开发者大会的每个细节。欢迎关注微博@新浪科技以及@苹果汇。