中国启动钢铁行业整合 中国宝武将与马钢集团合并

随着中国政府推进钢铁行业整合，打造可在国际舞台上一争高下的冠军企业，中国最大的钢铁企业中国宝武钢铁集团将获得一家竞争对手的控制权。

据彭博社报道，马钢（集团）控股有限公司旗下上市子公司马钢股份的公告，国有的中国宝武将获得马钢集团51%的股权。根据国际钢铁协会2017年的最新数据，中国宝武将由此巩固其作为仅次于安赛乐米塔尔的世界第二大钢铁企业的地位。

根据公告，此项交易是中国政府加快产能过剩行业兼并重组行动的一部分。中国政府曾表示，到2020年，国内10大钢铁企业应至少占到国内市场的60%，而中国宝武2017年承诺要将总产能提高到1亿吨，但没有给出时间表。

Argonaut Securities驻香港分析师刘晓慧称，这笔交易将提高行业集中度，但要实现计划的目标还有很长的路要走，因此预计中国在2020年以后还会致力于全国性的整合。

彭博行业研究认为，中国钢铁行业的整合未来几年可能会继续进行下去，规模较小、不盈利的企业会被迫关闭，而规模较大的企业需要开发价值更高的产品。彭博行业研究表示，10大企业的产出所占份额在2018年缩减至仅有34%。

根据花旗集团的一份报告，中国宝武“应该能够帮助马钢提高技术、产品质量、研发和管理效率”。该行表示，预计宝武将成为“长期的行业兼并者”。

根据国际钢铁协会的数据，马钢的产量在全球排名第16位。该股周一在上海市场一度大涨8.2%，创出近两年来最大涨幅。宝武的上市子公司宝钢股份亦告上涨。中国是世界上最大的钢铁生产国，约占全球产量的一半，近年来因其过剩产量充斥全球市场而受到抨击。

无偿划转完成后，中国宝武将控制马钢股份近46%的股权，国务院国有资产监督管理委员会将成为马钢股份的实际控股人。根据公告，这笔交易尚需获得中国内地和香港监管机构的批准。