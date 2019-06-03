中国外交部：赞同李显龙总理客观理性务实观点和看法

新加坡总理李显龙在本届香格里拉对话会开幕式发表主旨演讲时表示，各国必须承认中国将继续发展壮大，对此进行阻止既不可能，也不明智。对此，中国外交部发言人耿爽今天（3日）表示，中方赞赏李显龙总理的有关表态，“希望这种客观、理性、务实的观点和看法能够更多一些，让那些自以为是、偏执狭隘的谎言和谬论没有市场。”

据环球网报道，在当天举行的外交部例行记者会上，耿爽在回应相关问询时表示，中方赞赏李显龙总理的有关表态，也注意到李显龙总理在主旨演讲中还表示，中国的发展给自身和世界都带来了巨大的好处，中国希望在新规则制定中拥有发言权，这是合理的想法。李显龙总理还提到，期待每个国家采取相同的文化价值观和政治制度，既不合理也不现实，人类的多样性正是自身力量的源泉。

“在此次香格里拉对话会上关于如何看待中国的发展，关于如何构建地区的合作，各方有很多讨论。我们认为李显龙总理的演讲反映了地区国家的普遍的愿望，那就是要和平发展，不要冲突对抗，要合作共赢，不要零和博弈，要开放包容。不要封闭排他，要文明交流，不要文明冲突。这也是中方一贯的主张。”耿爽表示，“我们希望这种客观、理性、务实的观点和看法能够更多一些，让那些自以为是、偏执狭隘的谎言和谬论没有市场”。